Cadeau met Moederdag? Helft mama's wil er geen Daimy Van den Eede

07 mei 2018

14u44

Bron: VTM NIEUWS 2 Ruim de helft van de moeders verkiest een gezinsmoment boven een cadeau voor Moederdag. Dat blijkt uit een onderzoek dat iVOX in opdracht van SOS Kinderdorpen uitvoerde. Daarom roept de ngo op om het bedrag voor een moederdagcadeau, gemiddeld 34 euro, te investeren in het goede doel.

Zondag is het Moederdag, maar de klassieke cadeaus, juwelen of bloemen vinden veel mama's niet essentieel. 54 procent van de moeders gaat liever wandelen of picknicken met het hele gezin.

Symbolisch geschenk

Vooral mama's tussen 35 en 54 hechten weinig belang aan materiële geschenken. Dat verbaast pedagoog Hans Van Crombrugge niet. “Moeders krijgen graag erkenning via emotionele of symbolische geschenken, omdat die voor hen een sterkere bevestiging zijn van de relatie met hun kinderen”, zegt hij.

Liefdevolle zorg

SOS Kinderdorpen roept daarom op om het bedrag dat normaal in Moederdag geïnvesteerd wordt, te schenken aan kinderen die niet bij hun ouders opgroeien. “Wereldwijd groeit één op de tien kinderen op zonder de liefdevolle zorg van een mama of papa. Iedereen die geld schenkt aan ons doel, helpt mee een gezonde omgeving te creëren voor deze kinderen”, klinkt het bij de ngo.

Webshop

SOS Kinderdorpen heeft ook een webshop gelanceerd waarop je een warm moment, bijvoorbeeld een avond gezelschapsspelletjes spelen, kan kopen in plaats van een fysiek cadeau.