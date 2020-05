Cabriocabines, reservatiesysteem of zelfregulering? Zo zien de strandplannen van onze kustgemeenten eruit kv

26 mei 2020

18u13 2 De Belgische kustgemeenten werken momenteel volop aan hun strandplan om de grote toestroom aan toeristen tijdens deze coronazomer veilig op te vangen. Wie van plan is om in de zomermaanden een of meerdere dagen aan de kust door te brengen, doet er goed aan zich eerst te informeren over de nieuwe regels voor het strandbezoek. Bezoekers van Knokke-Heist kunnen bijvoorbeeld proberen een ‘cabriocabine’ te bemachtigen, terwijl toeristen in Oostende een plekje zullen moeten reserveren. Naturisten kunnen dit jaar niet in Bredene terecht en in Blankenberge is de regel “vol is vol”. Een overzicht van de plannen van onze kustgemeenten:

Knokke-Heist: cabriocabines

Wie deze zomer richting het strand van Knokke-Heist trekt, zal kunnen plaatsnemen in een eigen, afgebakende zone. De gemeente plaatst zelf zo’n 200 ‘cabriocabines’ waarin één bubbel mensen kan plaatsnemen. De cabines kunnen niet gereserveerd worden, dus het is een kwestie van snel te zijn. Elke cabine meet drie bij drie meter en is afgezet met strandnetten om een bubbel af te schermen. Tussen de cabines is er telkens een afstand van vier meter voorzien.

Daarnaast rekent Knokke-Heist ook op het gezond verstand van de mensen. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf windschermen zetten op andere plaatsen op het strand.



Eigenaars van een private strandcabine worden gevraagd zelf voldoende afstand te houden van hun buren en waar mogelijk een zeil of windscherm te plaatsen om zeker de afstand te kunnen bewaren.

Oostende: reservatiesysteem

Wie deze zomer op één van de vier stranden het dichtst bij het centrum van Oostende wil plaatsnemen, namelijk de stranden tussen het Zeeheldenplein en het Thermae Palace Hotel, zal eerst online een plaatsje moeten reserveren. Op topdagen in de zomer komen soms tot 50.000 strandgasten naar Oostende. Als we deze zomer de sociale afstand moeten respecteren, kunnen er in Oostende 30.000 mensen terecht in de bewaakte zwemzones.

Reserveren zal gratis kunnen via een reservatiesysteem dat nu nog wordt uitgewerkt. Inwoners, tweedeverblijvers en hotelgasten zouden altijd plaats moeten hebben, maar ook dagtoeristen kunnen reserveren. Er zullen ook grote borden staan waar iedereen in realtime kan volgen hoe druk het is op de stranden.

Op de andere stranden van de stad, zoals de Oosteroever, Mariakerke of Raversijde kan je wel vrij plaatsnemen. Daar is het meestal minder druk.

De stad wil zo weinig mogelijk vaste constructies op het strand plaatsen om het strandgevoel niet te belemmeren, maar er wordt wel sterk ingezet op het gebruik van strandzeilen, al zijn deze niet verplicht. Naast de twee bestaande concessies komen er twee extra stranduitbaters die strandstoelen en strandzeilen verhuren. Deze zullen goed zijn voor 1.000 en 1.300 plaatsen. De zeilen kunnen ’s ochtends al uitgezet worden zodat iedereen de nodige afstand houdt. Mensen mogen ook zelf een strandzeil meenemen.

De maatregelen zullen in eerste instantie in goede banen geleid worden door een beach team met jobstudenten.

Er zullen pas redders ingezet worden aan de kust vanaf eind juni. Oostende wil het systeem al vroeger beginnen testen, maar een exacte datum is er nog niet.

Blankenberge: “Vol is vol”

Op het strand van Blankenberge zullen deze zomer maximaal 10.000 badgasten tegelijkertijd toegelaten worden. Dat is een derde van het aantal op een topdag in de zomer. Reserveren zoals in Oostende zal niet mogelijk zijn. “Vol is vol”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Het strand wordt ingedeeld in vijf zones, waarbij een strandteam - bestaande uit tientallen jobstudenten - de bezoekers zal vragen om afstand te houden. Dat team zal hen ook wijzen op stukken strand waar nog plaats is. Voor elke zone zal bepaald worden hoeveel zonnekloppers er op het strand mogen om een oppervlakte van zes vierkante meter per persoon te garanderen. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte ‘zacht’ strand. “Het hard strand, bij de waterlijn, blijft vrij toegankelijk voor ontspanning. Daar rekenen we op het gezond verstand van de strandgangers”, verduidelijkt Dumery. “Je mag er wel niet blijven zitten of liggen. Bewegen is verplicht.” Wie een strandcabine heeft, mag daar wel gewoon gebruik van maken.

Op de stukken zacht strand zullen de afstanden tussen elke ‘bubbel’ aangeduid worden door windzeilen en -bakens die het stadsbestuur zal aankopen én elke ochtend zal ontsmetten en plaatsen. De strandteams zullen vervolgens constant monitoren wanneer het zacht strand vol is. Is dat het geval, wordt dat meteen doorgegeven aan de politie die via de signalisatieborden in het straatbeeld zal aangeven dat er niemand meer bij kan.

Verder zal er per strandbar een maximumaantal aanwezigen worden opgelegd.

Bredene: geen naaktstrand dit jaar

Naturisten zullen komende zomerperiode niet terecht kunnen op het naaktstrand in Bredene. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt om badgasten meer te spreiden.

Op de stranden in Bredene is er in totaal ruimte voor 17.500 personen. Op een mooie zomerdag komen er soms bijna 19.000 mensen naar het strand, de eigen inwoners niet meegerekend.

“We zullen al zeer veel inspanningen moeten doen om de bezoekersstromen in onze volledige strandzone goed te spreiden. Het naaktstrand zullen we hiervoor als buffer en extra reddingspost gebruiken. Dat vind ik ook zeer spijtig en het is een drastische beslissing, maar wij willen niet de motor zijn van een plotse heropflakkering van het coronavirus”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

De Panne en Middelkerke: plan nog in uitwerking

In De Panne en Middelkerke, waar de plannen nog concrete vorm moeten krijgen, is nu al duidelijk dat er geen reservatiesysteem komt. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne streeft “naar een zelfregulerend systeem waarin niet alleen de overheid oplegt hoe vol een strand mag liggen. Ook de strandbezoeker heeft daarin inspraak.”