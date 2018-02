C02-uitstoot in Vlaanderen neemt toe: "Het huidige klimaatbeleid blijft te veel in plannen en goede voornemens hangen" TTR

02 februari 2018

16u18

Bron: Belga 1 Vlaanderen slaagt er niet in om haar CO2-uitstoot te verminderen. De totale uitstoot kwam in 2016 uit op 46.645 kiloton CO2. Daarmee wordt de stijgende lijn sinds 2014 (43.269 kton) - na 2015 met 45.242 kton - doorgetrokken. Het halen van de Europese doelstelling lijkt steeds minder haalbaar, stelt Bond Beter Leefmilieu in een persbericht. "Het huidige Vlaamse klimaatbeleid blijft te veel in plannen en goede voornemens hangen, maar werkt onvoldoende door in cruciale sectoren zoals het wegverkeer."

Volgens de Europese klimaatdoelen, moet België tegen 2020 de broeikasgasemissies van transport, gebouwen, landbouw, afval en kleine industrie met 15 procent afbouwen ten opzichte van 2005.

De uitstoot van broeikasgassen neemt niet af in Vlaanderen, ze is opnieuw toegenomen en zit boven het niveau van 2005 (46.203 kton). De milieukoepel steunt op een presentatie van het voortgangsrapport, begin januari in de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement door minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Het rapport met de exacte cijfers is nog niet openbaar gemaakt, zegt Laurien Spruyt, beleidsmedewerker klimaat van Bond Beter Leefmilieu.

"Het verkeer en de verwarming van gebouwen zorgen respectievelijk voor 35 pct en 31 pct van de broeikasgassen. De uitstoot door gebouwen steeg in 2016 zelfs met 1,3 miljoen ton CO2. Voor de resterende 44 pct zijn voornamelijk landbouw en industrie verantwoordelijk", zegt Laurien Spruyt. "Onder meer door een doorgedreven energiebesparing in gebouwen, het uitfaseren van stookolieketels en verbrandingsmotoren en een slimme kilometerheffing met milieucriteria kunnen de klimaatdoelstellingen van Parijs nog worden gehaald."

Eind 2018 moet Vlaanderen een nieuw klimaatplan indienen met maatregelen voor de periode 2021-2030.