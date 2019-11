Bye, plastic rietjes: McDonald’s lanceert nieuwe milieuvriendelijke verpakkingen ttr

14 november 2019

07u00 0 McDonald’s heeft een grootschalig innovatieprogramma opgezet om plastic te verminderen en om meer verpakkingen in Europa te recycleren. Zo kunnen klanten tegen het einde van dit jaar in alle 86 Belgische restaurants van de populaire fastfoodketen geen plastic rietjes meer verkrijgen. Er komen papieren exemplaren in de plaats, die enkel nog op vraag van de klanten worden uitgedeeld. “We willen onze voetafdruk verminderen en weten dat ook onze klanten dat willen”, klinkt het bij McDonald’s.

Vandaag kondigde McDonald’s het ‘Better M’-programma aan om in heel Europa plastic uit de verpakkingen te verwijderen en tot een minimum te beperken. Het programma omvat testen met alternatieven voor de plastic McFlurry-lepel, de invoering van een nieuw papieren rietje en de afschaffing van McFlurry-deksels in alle Europese filialen. Daarnaast zullen in België ook alle McFlurry, Sundae en Shake bekers vervangen worden en krijgen gezinnen papieren maskertjes in plaats van ballonnen bij een bezoek aan McDonald’s.

Naast het verwijderen van plastic en het overschakelen op duurzamere materialen, werkt McDonald’s er ook aan om gebruikte verpakkingen makkelijker te recycleren en te hernieuwen. Zo zal bijvoorbeeld tegen 2020 alle gebruikte verpakkingen in de restaurants op basis van vezels afkomstig zijn van gerecycleerde of gecertificeerde bronnen, waarvoor geen ontbossing plaatsvindt.

Plasticbesparing

“Deze nieuwe stappen voor de vermindering en verduurzaming van ons verpakkingsmateriaal zijn een logisch gevolg van onze duurzame aanpak in België. Al meer dan tien jaar geleden lanceerden we ons eigen ophaal- en beheersysteem voor afval: de Green Truck. Deze vrachtwagen haalt het afval op en vervoert het in zes verschillende afvalstromen met als ultieme doelstelling om alle afval te recycleren, wat een echte circulaire economie creëert”, zegt Kristel Muls, directeur communicatie van McDonald’s België.

De milieuvriendelijkere keuzes van McDonald’s zullen voor heel wat minder plastic zorgen. De afschaffing van de McFlurry-deksels in alle Europese filialen is goed voor meer dan 1.200 ton plasticbesparing per jaar in Europa. Ook de invoering van deksels op basis van vezels voor alle koude dranken in Frankrijk, zullen voor een aanzienlijke plasticbesparing van 1.200 ton per jaar zorgen.

Deze aankondigingen kaderen binnen de wereldwijde Scale for Good-doelstellingen, die vorig jaar zijn gelanceerd. Dit duurzaamheidsprogramma heeft onder meer de ambitie alle verpakkingen aan te kopen van hernieuwbare, gerecycleerde of gecertificeerde bronnen tegen 2025. Vandaag bevestigt het bedrijf, met 37.000 restaurants wereldwijd, dat deze doelstelling al voor 63 procent is bereikt.