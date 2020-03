BVAS roept mensen met algemene coronavragen op niet naar huisarts te bellen: “We worden overstelpt” ADN

16 maart 2020

17u26

Bron: Belga 2 De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vraagt patiënten met algemene vragen rond het coronavirus om zich daarover niet te wenden tot de huisarts, maar info te zoeken op de gekende informatieplatformen van onderzoeksinstituut Sciensano. "We worden overstelpt met dergelijke vragen", zegt dokter Jos Vanhoof van BVAS.

Volgens Vanhoof kreeg bijvoorbeeld de huisartsenwachtpost Noord-Limburg zondagmiddag al zo’n 360 vragen rond het nieuwe coronavirus.

"Er waren concrete vragen bij, maar ook heel wat andere", zegt hij. "Het is normaal, want burgers horen en zien over het coronavirus en blijven met een pak vragen zitten." Toch raadt Vanhoof dus aan om voor algemene vragen de informatieplatformen van Sciensano te raadplegen, zoals www.info-coronavirus.be, en zich niet te richten tot de vaak overstelpte huisartsen.

Crisismanager

Vanhoof herhaalt verder zijn pleidooi aan de overheid om een crisismanager aan te stellen, zodanig dat de protocollen bij huisartsen in het hele land geüniformeerd kunnen worden. Nu worden die wisselend ingevuld, zegt hij.

In Noord-Limburg worden op dit moment al eenvormige procedures uitgerold bij de huisartsen, klinkt het. Zo schuiven ze in de wachtzalen stoelen uit elkaar om meer afstand te bewaren, bieden ze ontsmettende handgel aan en richten ze voor kinderen en volwassenen aparte ruimtes in. "Zo kunnen artsen hun chronische patiënten nog zien.”

Telefonisch triagesysteem

Daarnaast is er dus het bekende telefonische triagesysteem voor het nieuwe coronavirus, waarbij de huisartsen de adviezen van de overheid strikt opvolgen.

Via telefonische vragen gaan ze na of een patiënt milde of ernstige symptomen heeft. Als klinisch onderzoek nodig is, verwijzen ze door naar de triageplaats voor het ziekenhuis, waar een diepere triage gebeurt. "Er wordt dan gekeken of er sprake is van een mogelijke besmetting en of de patiënt in het ziekenhuis moet opgenomen worden.”

Terugbetaling

BVAS reageert ook tevreden dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) inmiddels heeft beslist om teleconsultaties terug te betalen. De mogelijkheid van videoconsultaties wordt volgens BVAS nog besproken.

Ongeveer twee derde van de consultaties blijkt op dit moment overigens via telefoon te verlopen. "Mogelijk speelt er toch een angst om naar de dokter te gaan", aldus Vanhoof.

