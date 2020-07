BV’s roepen iedereen op om coronamaatregelen na te leven Jedidja Tack

25 juli 2020

20u31

Bron: VTM Nieuws 9 Vijf absolute toppers in hun vak doen in VTM NIEUWS een oproep om de richtlijnen strikt te volgen. Het gaat om zanger Koen Wauters, topchef Gert De Mangeleer, rector Luc Sels van de KULeuven, Red Flames-kapitein Tessa Wullaert en topinfluencer Celine Dept, die 9 miljoen volgers heeft op TikTok. “We moeten er samen voor zorgen dat we een tweede lockdown vermijden”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Koen Wauters somt nog maar eens de hygiënemaatregelen op om dit virus klein te krijgen: Was uw handen, draag een mondmasker, hou afstand van elkaar, zoek geen drukte op als dat niet echt nodig is. “Ik ben ervan overtuigd dat als iedereen zijn best doet, we het ergste kunnen vermijden”, stelt de zanger.

Topchef Gert De Mangeleer legt dan weer de nadruk op het respecteren van onze bubbel en het dragen van een mondmasker.

Tessa Wullaert zegt dat ons land “zich een tweede keer kan bewijzen en het aantal besmettingen naar beneden kan halen” want “als ons dat allemaal samen lukt, dan kunnen we jullie snel weer verwelkomen in het stadion en trots maken met onze prestaties”, aldus de veilige Red Flames-kapitein.

Rector Luc Sels vraagt om rekening te houden met de duizenden studenten die een “echt campusleven met sociale contacten” nodig hebben. “Laat ons die maatregelen nu nauwgezet naleven.”

Denk aan jezelf, je ouders, je grootouders! Samen kunnen we dit! Celine Dept

Celine Dept spreekt haar leeftijdsgenoten toe en moedigt hen aan om vooral afstand te houden. “Ook wanneer we afspreken met vrienden, want jongeren kunnen ook ziek worden”, besluit de populaire TikTokster.