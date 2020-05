BV’s krijgen wind van voren na oproep om katje Lee te laten leven: “Och, een virus meer of minder” KVDS

17 mei 2020

10u40 8 Een filmpje van een aantal bekende Vlamingen waarin ze oproepen om het katje Lee te laten leven, valt niet bij iedereen in goede aarde. Op sociale media regent het kritiek. “Na negen weken lockdown zou je denken dat de Vlaming het gehad heeft met dodelijke virussen. ‘Bekend’ Vlaanderen: ochottekes, een virus meer of minder”, klinkt het onder meer.



Het straatkatje Lee werd door Selena Ali (23) uit Peru meegebracht naar ons land. Het federaal voedselagentschap FAVV vreest echter dat het dier besmet is met hondsdolheid en wil geen risico nemen: de kat moet een spuitje krijgen voor ze iemand besmet. Want hondsdolheid is 100 procent dodelijk voor wie het oploopt. Intussen kwam de zaak al tot voor de rechter.

Receptie

Enkele bekende Vlamingen namen het gisteren voor Ali en haar katje op en lanceerden een video waarin ze vroegen om Lee te laten leven. Onder meer Natalia, Wout Bru en Koen Crucke verleenden hun medewerking en deelden het filmpje op hun sociale media. De receptie was niet zo positief.





“Het is een overtreding van de wet. Als het lieve beestje besmet is met hondsdolheid, gaan de BV’s dan de schade betalen die het kan aanrichten? Als dit toegelaten en gedoogd wordt, zullen er meerder dieren mee gesmokkeld worden, met heel gevaarlijke gevolgen voor de volksgezondheid. Proficiat aan de BV’s, maar niet goed over nagedacht blijkbaar”, reageert iemand op Facebook.

Ook dierenliefhebbers laten zich horen. “Ik ben een ontzettend grote kattenliefhebster, maar hebben we momenteel niet genoeg aan het coronavirus om er nog een risico bij te nemen? Sorry, maar dit is onverantwoord”, is er te lezen. En ook: “In tijden van corona zou je denken dat de meesten toch hun hersenen gebruiken. Foutief signaal naar de jeugd dat deze domheid toegestaan zou worden.”

Anderen stellen het nog scherper: “Ik heb nooit een filmpje zien passeren als steun voor het Rode Kruis of de horeca die nu enorm grote verliezen leiden. Maar wel voor iemand die in volle coronatijd zo mogelijk een loopje neemt met onze gezondheid. Wereldvreemd.” En: “We hebben corona alle kansen gegeven, laten we niet discrimineren en hondsdolheid ook de vrije baan laten. Waanzin.”

In het bijzonder Wout Bru krijgt het hard te verduren, omdat hij het filmpje opnam in de wagen. “Los van het onderwerp. Is Wout Bru hier nu aan het rijden en filmen tegelijk? Laat Lee leven, maar kans op een ongeval veroorzaken is niet erg? Fraai voorbeeld in dat geval.”

