Buurvrouw wil dat horecazaak de deuren sluit: "Ze eist 750 euro schadevergoeding per dag"

16 juni 2019

17u43

Bron: ATV 4 Er hangen donkere wolken boven Steakhouse De Klok in Burcht. Een buurvrouw die al zo’n dertig jaar naast de zaak woont, sleept de uitbaatster voor de rechter. Dat meldt ATV.

Christina Maes werkt al acht jaar in de horecazaak en is sinds twee jaar ook de uitbaatster. De ellenlange lijst met klachten komt hard aan bij Maes. Het gaat onder meer om het geluid van de airco, het uitzicht vanop het terras en de geur van het eten.

“De buurvrouw eist dat de zaak sluit en een schadevergoeding van 750 euro per dag dat de zaak open is omdat wij haar hinderen in haar wooncomfort”, zegt Maes aan ATV. Die schadevergoeding zou het einde van de zaak betekenen.

Op 5 juli komt er een bemiddelaar langs en in september komt de zaak voor de rechtbank. Ondertussen is de uitbaatster gestart met een petitie om haar Steakhouse te redden.