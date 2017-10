Buurtcomités Brussels Airport willen geluidshinder tegengaan met taks van 6 euro per passagier ISW

16u31

Bron: Belga 0 BART LEYE De buurtcomités van de omwonenden rond Brussels Airport hebben 20 maatregelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat het aantal slachtoffers van de geluidshinder met drie kwart vermindert, van 180.000 tot minder dan 50.000. Het pakketje voorstellen - waaronder een taks van 6 euro per passagier bij vertrek en aankomst op de luchthaven - is intussen overgemaakt aan minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De maatregelen hebben "geen economische impact", maken de verenigingen zich sterk.

De buurtcomités (Air Libre Brussel, Coeur-Europe, Solidair Tervuren-Overijse en Tervuren-Montgomery) stellen onder meer voor om passagiers een extra 'omgevingstaks' aan te rekenen van 6 euro bij aankomst en vertrek, "de prijs voor de directe toegang tot de stad". Voor cargo-vluchten moet 0,12 euro per kilogram worden betaald. Dat bedrag moet terechtkomen in een fonds voor de schadevergoeding van de omwonenden rond Brussels Airport, dat al in 2000 werd opgericht. Ook moeten alle nachtvluchten worden afgeschaft, tot 7 uur 's morgens in plaats van 6 - zeker in het weekend -, en moeten cargo-nachtvluchten verplaatst worden naar regionale luchthavens.

Geluidsovertredingen

De Belgische staat krijgt nog tot 25 november om met een oplossing op de proppen te komen voor de drukke Kanaalroute. De Brusselse rechtbank van eerste aanleg besliste in juli dat de geluidsovertredingen daar moeten stoppen, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur, nadat het Brussels gewest en de gemeenten drie vorderingen tot staking hadden ingediend. De buurtcomités hebben hun 20 ideeën vorige week overgemaakt aan bevoegd minister François Bellot.