Buurtcomité reikt Louis Tobback 'ereburgerschap' uit KVE

25 augustus 2018

21u30

Bron: Belga 0 Het buurtcomité van de Richard Valvekenstraat in Kessel-Lo (Leuven) heeft vandaag tijdens haar jaarlijks wijkfeest burgemeester Louis Tobback het ereburgerschap overhandigd.

Met 31 edities is dit wijkfeest het oudste in Leuven met een onafgebroken traditie. Het comité huldigde Tobback omdat hij gedurende de afgelopen 24 jaar dat hij burgemeester was er elk jaar opnieuw is komen speechen.

Omdat het wegens zijn afscheid aan de politiek de laatste keer is dat de 80-jarige Louis Tobback in zijn functie als burgemeester present gaf op het wijkfeest droegen alle leden van het comité een t-shirt met daarop de tekst 'Bedankt Louis'.

Er werd ter zijner ere ook het lied 'Louie Louie' van The Kinks gezongen met een aangepaste tekst. In zijn dankwoord wees Louis Tobback op het feit "dit eerbetoon veel goed maakt van het feit dat hij op dergelijke wijkfeesten de voorbije jaren vaak een heel gejammer over allerlei klachten moest aanhoren".