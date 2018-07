Buurtbewoonster erg onder de indruk nadat ze dader overval juwelier aantreft in Oostakker: "Er was veel bloed" Politie ondervraagt juwelier Jürgen Eeckhout & Koen Van De Sype

07 juli 2018

12u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een juwelier in Oostakker zou iets voor twaalf uur twee gewapende overvallers beschoten hebben die de zaak 'Juwelier Moens' in de Bredestraat binnendrongen. Een van de overvallers is om het leven gekomen.

Volgens de eerste berichten zou de juwelier het vuur geopend hebben, zou hij drie schoten gelost hebben en raakte hij één van de overvallers. Die viel uiteindelijk van de motorfiets, zo'n twee kilometer verder in de aanpalende Gentstraat. "Door wie er geschoten is en wanneer, is nog niet duidelijk. Het onderzoek zal dat moeten uitmaken", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. Het is nog te vroeg om uit te maken of er sprake is van wettige zelfverdediging. De buit is niet bekend.

EHBO

Buurtbewoonster Ilse zag de man liggen toen ze iets voor de middag aan het kruispunt van de Gentstraat en Slotendries passeerde. "Mijn partner en ik stonden voor het rode licht te wachten toen ik hem plots opmerkte. Er stonden enkele mensen rond, maar niemand deed iets. Ik werk voor het Vlaams Parlement en heb een opleiding EHBO gekregen, dus we zijn meteen gestopt om te zien of we niets konden doen", doet ze het verhaal.

"De man had een bivakmuts aan en lag op zijn zij, met zijn gezicht naar beneden. Hij droeg een fluorescerend pak, zoals mensen die bij de reinigingsdienst werken. Er was veel bloed en hij trok met zijn lichaam. Ik nam zijn schouder vast om hem om te draaien, maar een verpleegster die toekeek zei me dat we hem misschien beter niet bewogen. Ik wilde het niet erger maken en heb vervolgens iemand gevraagd om de hulpdiensten te bellen. Wat ook gebeurde."

Bivakmuts

De politie was als eerste ter plaatse en zette de straat af. Even later arriveerde ook de mug. "De hulpverleners deden meteen de bivakmuts af en ik zag dat het om een jongeman ging", aldus Ilse, die nog erg onder de indruk is.

De man is intussen overleden, zo bevestigt de politie. Zijn kompaan vluchtte weg. Hij wordt opgespoord en daarbij zet de politie de grote middelen in, waaronder een helikopter en speurhonden.

De juwelier is door de politie meegenomen voor verhoor. In de zaak waren op het moment van de overval klanten aanwezig. Zij worden opgevangen door Slachtofferhulp.

Wetsdokter

Het lab, de federale gerechtelijke politie, het afstappingsteam, een wetsdokter, een wapendeskundige, de onderzoeksrechter en het parket zijn allemaal ter plaatse, zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. De politie en de deskundigen zijn gestart met de afstapping en de civiele bescherming schermt de plaats van de feiten af. De Gentstraat en de Bredestraat, waar de juwelierszaak gevestigd is, zijn in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer.