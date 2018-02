Buurtbewoners zagen neergestort sportvliegtuigje "rakelings over huizen vliegen" in Hasselt Namenaar (69) en Moeskroenenaar (61) komen om bij crash in Steenrooie Toon Royackers HA MVDB

12 februari 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 564 In Stokrooie, Hasselt, is deze namiddag een sportvliegtuigje gecrasht. Bij de klap zijn de twee inzittenden, een man uit Namen (69) en een man uit Moeskroen (61), om het leven gekomen.

De slachtoffers zaten allebei in het Beechcraft F33A Bonanza-toestel dat neerstortte in de Bruynebosstraat in Stokrooie. Het toestel was opgestegen vanop het vliegveld Kortrijk-Wevelgem. "Het vliegtuig vloog echt onmenselijk laag, waardoor ik dacht dat het op de daken zou vallen", getuigt buurtbewoner Carlo Bogaert.

Rond 13.20 uur kwam het gemotoriseerde vliegtuigje in de problemen en crashte het in de tuin van een bewoonster van de Bruynebosstraat, vlak naast de openbare weg. Het vliegtuig was voor een gepland onderhoud onderweg naar het bedrijf ASP Avionics in Zwartberg (Genk).

"Het vliegtuig Beechcraft F33A met kenteken OO JKM dat in Stokrooie bij Hasselt is neergestort, was om 13 uur opgestegen op de luchthaven van Wevelgem", bevestigt Iwan Royon van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. De eigenaar van het toestel wilde naar verluidt in Limburg het navigatie- en radiotoestel van het toestel laten herstellen. Of er enig verband is met de crash, is voorlopig onduidelijk. Het neergestorte vliegtuigje werd anderhalf jaar geleden door de West-Vlaamse firma Diamond Flight verkocht aan een particulier.

Het vliegtuig hing volledig scheef en vloog over de huizen. Dat was raar om te zien en ik had echt schrik Buurtbewoonster Marleen Luwel

"Ongelofelijk zware slag"

Buurtbewoners reageren erg geschrokken op de vliegtuigcrash. "Ik stond in mijn veranda en zag het vliegtuig net boven ons tussen de huizen door vliegen. Het vliegtuig vloog echt onmenselijk laag, waardoor ik dacht dat het op de daken zou vallen. Ik hoorde ineens een zwaar lawaai, wellicht van een motor, en daarna een ongelofelijk zware slag", zegt buurtbewoner Carlo Bogaert.

De crash gebeurde volgens de bewoners rond 13.15 uur, waarna een van hen de hulpdiensten verwittigde. "Ik ben direct in mijn auto gesprongen en zag het vliegtuig met de snuit in de grond staan. Het vliegtuig moet de takken van de bomen hebben geraakt, maar er was geen vuur of rook te zien, enkel een kerosinegeur", aldus Bogaert.

Ook buurtbewoonster Marleen Luwel zag het vliegtuig rakelings voorbij scheuren. "Het vliegtuig hing volledig scheef en vloog over de huizen. Dat was raar om te zien en ik had echt schrik. Ze moeten nog geprobeerd hebben om verdere schade te voorkomen door richting het grasveld te vliegen voor een noodlanding", aldus Luwel.