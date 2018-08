Buurtbewoners horen twee schoten en zien bebloed persoon in de gang liggen Antoon Verbeeck

05 augustus 2018

23u10

De politie is zondagavond massaal uitgerukt naar de Nieuwstraat in Bonheiden. Omstreeks 22.15 uur hoorden buurtbewoners twee schoten. Ooggetuigen zagen kort daarna een bebloed persoon in de gang van een appartementsgebouw liggen.

Er was sprake van een ruzie, maar het is nog erg onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie het wapen afvuurde. Het wordt zelfs niet uitgesloten dat het slachtoffer het wapen zelf hanteerde, meldt de politie. Het onderzoek loopt nog en het parket geeft wellicht in de loop van de dag meer informatie vrij.

Burgemeester Guido Vaganée reageerde via zijn Facebook op het feit. "Het parket is aanwezig is. Volgens de laatste gegevens in mijn bezit is de schutter zelf gewond geraakt. Daarnaast geen sprake van andere slachtoffers. Er is geen gevaar meer voor onze inwoners."