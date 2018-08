Buurtbewoners horen twee schoten en vinden bebloede vrouw in gang Antoon Verbeeck

05 augustus 2018

23u10

Bron: eigen berichtgeving 0

De politie is massaal uitgerukt naar de Nieuwstraat in Bonheiden. Omstreeks 22.15 uur hoorden buurtbewoners twee schoten. Ooggetuigen zagen kort daarna een bebloede dame in de gang van een woonst liggen.



Later meer