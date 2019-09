Buurtbewoners getuigen. Chloë (15) stond aan de deur tijdens explosie: “Ik durf huis niet meer in” JAA CVDP BJS

03 september 2019

15u34 1 De vijftienjarige Chloë zit ruim een uur na de ontploffing in Wilrijk nog in paniek op het trottoir voor haar huis. Ze deed net de deur open toen de explosie plaatsvond. “Ik durf mijn huis niet meer in”, zegt ze. Ook andere buurtbewoners zijn danig onder de indruk van de klap.

“Ik woon tegenover het huis dat ontploft is”, vertelt ze. “Ik wilde net naar binnen gaan toen ik de ontploffing zag gebeuren. Het dak vloog de lucht in en door de druk vloog ik naar binnen. Ik durf mijn huis niet meer in omdat ik bang ben. Mijn ouders zijn er even niet. Ik zag hoe mijn overbuur onder het bloed naar buiten werd gedragen.” Slachtofferhulp ontfermt zich over haar.

“Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt Nicky Koster, die twee huizen naast de getroffen panden woont. “Ik zat rustig met mijn hond in de living toen plots een enorme knal klonk. Mijn ruiten sloegen meteen in en ik kreeg al het glas in mijn nek. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik ben snel wat belangrijke spullen voor mijn hond en mijn kinderen gaan halen, heb ze in een grote rugzak gestopt. Door de knal was mijn deur uit de scharnieren gegaan. Ik heb dus mij eigen deur moeten intrappen om buiten te geraken. Onderweg kwam ik mijn bovenbuurvrouw tegen. Haar heb ik ook mee naar buiten genomen. Hoe het nu verder moet, weet ik ook niet. Ik wacht af.”

Buurtbewoner Bart (36) was niet thuis op het moment van de feiten, maar kreeg deze middag van zijn zus een foto van zijn voorgevel doorgestuurd. Hij is onmiddellijk naar huis teruggekeerd en heeft schade aan zijn ramen en deuren en garagepoort. “Gelukkig is het meeste glas naar buiten gevlogen.”

Meer dan 300 leerlingen van de Johannesschool in Wilrijk, een kleuter- en basisschooltje achter de hoek de plaats van het ongeval, zijn na de explosie geëvacueerd naar een andere schoolcampus een straat verderop.

Victoria (7) was in haar klasje van het tweede leerjaar les aan het volgen toen de explosie gebeurde. “Er was ineens een hele luide knal en daarna gingen de ramen van onze klas kapot”, vertelt het meisje. “Een van mijn klasgenootjes heeft zich met haar hand een beetje aan het glas gesneden, maar verder was iedereen oké. Ik zag ook het dak van een huis instorten en was heel bang.”

Na de explosie werden de leerlingen snel geëvacueerd. “In die andere school hebben we heel de middag spelletjes gespeeld. Tot mijn mama mij is komen halen”, zegt Victoria.

Mama Mariola is tevreden over hoe de evacuatie is verlopen. “Ik heb begrepen dat heel rustig is gebeurd. Een pluim voor de directie dus. Nu ga ik mijn dochter thuis geruststellen, want ze is zeer onder de indruk.”