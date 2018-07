Buurtbewoner redt bejaarde vrouw uit brandend huis Redactie

12 juli 2018

Een buurtbewoner heeft deze ochtend een bejaarde vrouw uit haar brandende bungalow gered. Iets na 8 ontstond brand in de Cuwaertstraat in het Oost-Vlaamse Belsele. Toen de bewoonster zich in de badkamer aan het klaarmaken was om naar de dagopvang van het lokale rusthuis te vertrekken ontstond er brand in haar woonkamer. Een buurtbewoner merkte de brand op en begeleidde het vrouwtje naar buiten. Ze wordt nu opgevangen bij familie. Haar woning is zwaar beschadigd en onbewoonbaar.