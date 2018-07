Buurt voorkomt plofkraak in Sint-Laureins: "Ik geloofde eerst mijn ogen niet" Jeffrey Dujardin

21 juli 2018

13u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 De buurt heeft in Sint-Laureins donderdagnacht het zwaarste misdrijf in de regio sinds jaren kunnen voorkomen. Vier mannen hebben om 03.11 uur geprobeerd in het postkantoor in de Dorpsstraat 28A om een plofkraak uit te voeren, maar werden opgeschrikt door de gealarmeerde buurtbewoners. “Ik geloofde mijn ogen eerst niet”, zegt Thomas.

Ze drongen het postkantoor binnen door met breekijzers de toegangsdeur te forceren. Ze hadden gasflessen bij zich en drukleidingen. De gealarmeerde buurtbewoners, die poolshoogte kwamen nemen, deed hen op de vlucht slaan nog voor zij de bankautomaat konden forceren.

"We werden van het kabaal wakker”, zegt Thomas (26) die samen met zijn vriendin Ina (20) boven het postkantoor woont. “Onze chihuahua's Cutie en Chloé bleven maar blaffen door het raam", zegt hij. "We hoorden het alarm afgaan, dat gebeurt af en toe wel eens. Ik besloot toch door het raam eens te kijken wat er gaande was. Ik geloofde mijn ogen niet. Er stond een Volkswagen Golf met een afgeplakte nummerplaat. Daarbij een man met een bivakmuts aan", zegt hij. Er was veel kabaal, geroep en getier. Bij zijn vriendin Ina moest het even bezinken. "Ik begreep het eerst niet, wie is nu diep in de nacht bezig met een verhuis?", zegt ze. (Lees verder onder de foto.)

Ook hun buurman Bart, slager en eigenaar van het postkantoor werd wakker door het lawaai. “Het eerste dat ik deed was mijn zaklamp nemen en door mijn raam op de eerste verdieping kijken wat er gaande was op straat. Ik zag drie mannen, ze liepen in en uit het postkantoor met gasflessen en drukleidingen. Het was een kabaal, ze hadden duidelijk geen schrik. Het leek zelfs amateuristisch. Ik belde onmiddellijk de politie op.”

Toen ze opgeschrikt werden door beide buurtbewoners vluchtten ze weg. “Ik hoorde ze ‘Weg! Weg! Weg!’ roepen. Met gierende banden reden ze weg”, zegt Bart. Het vluchtvoertuig werd kort nadien achtergelaten aangetroffen in Sint-Magriete, een deelgemeente van Sint-Laureins. In de wagen zaten nog gasflessen, waardoor DOVO ter plaatse moest komen

Twee verdachten op de vlucht

Even later werd door agenten van de politiezone Maldegem een verdacht voertuig tegengehouden. De vier inzittenden namen onmiddellijk de vlucht, maar twee ervan, met Nederlandse nationaliteit, konden worden overmeesterd. Ze werden inmiddels voorgeleid bij de onderzoeksrechter, afdeling Gent, en onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van poging diefstal met braak, poging vernieling door ontploffing van een bewoond pand bij nacht, criminele organisatie en diefstal.

Twee verdachten zijn nog voortvluchtig. De volledige regio werd doorzocht. “Er kwam rond half vier nog een politiehelikopter langs om de buurt te controleren. Mijn buren hadden totaal niet door wat er gaande was, die dachten dat het een voorbereiding was op de nationale feestdag op 21 juli”, aldus Bart. "Op zich kan ik er nu wel mee lachen, maar dit kon helemaal anders afgelopen zijn. Mochten die gasflessen ontploft zijn, zou de schade enorm geweest zijn", zegt Bart. Ina en Thomas beseffen dat maar al te goed. “Wij slapen boven het kantoor, stel u voor.” (Lees verder onder de foto.)

Dat de verdachten Sint-Laureins uitkozen verbaast Bart niet. “Het is een klein, rustig dorpje aan de grens van Nederland. Waarschijnlijk zijn ze op voorhand ook al eens komen kijken, anders vind je zo’n klein postkantoortje niet. De regio is ideaal voor criminelen, dicht tegen de grens.” Toch is het één van de zwaarste feiten in de regio in lange tijd. “Af en toe hoor je zo’n verhalen passeren, nooit gedacht dat het hier ging gebeuren.”

In het postkantoor in Sint-Laureins hangen ook camera’s, de dader zijn dus gefilmd. Verschillende bronnen melden ons ook dat er mogelijks een link gevonden is tussen de 4 mannen in Sint-Laureins en een plofkraak in Limburg. Een jas die één van de mannen aanhad zou herkend zijn. Het Parket van Oost-Vlaanderen ontkent noch bevestigt dit.