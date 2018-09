Buurt in Zwevegem leeft in angst nadat op één dag drie honden vergiftigd werden Alexander Haezebrouck

10 september 2018

16u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Otegemstraat in Zwevegem leven de buurtbewoners met honden in schrik nadat maar liefst drie honden op dezelfde dag vergiftigd werden. Een 12-jaar oude Jack Russel overleefde het niet. "Ik ga camera’s hangen en heb een poortje geïnstalleerd zodat mijn hondje niet meer in de volledige tuin kan", vertelt Ann Naert (54).

"We zijn allemaal erg geschrokken door wat er op korte tijd met onze dierbare huisdieren gebeurd is”, vertelt Ann Naert uit de Otegemstraat. Vorige week dinsdag raakten drie honden die op geen 100 meter van elkaar wonen vergiftigd. "Twee daarvan werden afgevoerd naar de dierenkliniek in Oudenburg nadat de dierenarts vaststelde dat ze vergiftigd waren. Seppe, een 12-jaar oude Jack Russel stierf diezelfde avond. Hij had al een tumor, maar die is door het gif geklakt. Zijn baasjes zijn kapot van verdriet omdat ze hun dierbaar huisdier op zo’n laffe manier hebben moeten afgeven."

Twee andere honden dezelfde symptomen. "Yoda, een jonge Border Collie, moest tot twee keer toe worden gereanimeerd met elektroshocks en lag vier dagen aan een infuus in de dierenkliniek in Oudenburg. De jachthond Noah was twee dagen in schok. Die twee honden hebben het nipt overleefd maar zijn nog heel zwak."



Het ergste is nu de achterdocht die je hebt naar verschillende mensen toe Ann Naert (54)

Uit bloedonderzoek blijkt dat de honden allemaal vergiftigd werden met een gif dat vroeger door jagers werd gebruikt. "Iemand moet doelbewust het gif over de haag in de tuinen hebben gegooid. Ja, onze honden blaffen wel eens, en dan antwoorden ze naar elkaar. Het zijn net de honden die het meeste blaffen die vergiftigd werden. Dat zo’n gif voorkomt bij drie van onze huisdieren zo dicht op elkaar, is té toevallig. Volgens ons is dit doelbewust gebeurd.

Camera’s en hek installeren

"Iedereen is bang dat het ook zijn hond zal overkomen", vertelt Ann. "We laten Mories, onze Amerikaanse naakthond van zeven maanden oud, geen seconde meer alleen. Ik heb ook camera’s besteld die ik ga installeren in de tuin. Zodat als iemand iets over de haag gooit, ik tenminste weet wie die lafaard is. Ook een andere buurvrouw gaat camera’s installeren. En we hebben een hek geïnstalleerd in de tuin, zodat Mories niet meer tot aan het einde van de tuin kan. We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis. Ik snap niet hoe iemand zo harteloos kan zijn. Het ergste is nu de achterdocht die je hebt naar verschillende mensen toe. Ik hoop echt dat de dader er mee stopt, er zijn genoeg slachtoffers gevallen.”

De baasjes van de getroffen huisdieren dienden een klacht in bij de politie. Zij onderzoeken de zaak. "Al heeft de politie laten weten dat ze allicht ook niet zo heel veel zullen kunnen doen", besluit Ann.