Buurman vindt gsm van recidiverende rokkengluurder uit Sint-Truiden en stuit op meer dan 600 filmpjes ADN

24 oktober 2018

14u45

Bron: Belga 0 Een 58-jarige rokkengluurder uit Sint-Truiden stond vandaag opnieuw terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Hij was in het verleden al tweemaal veroordeeld tot celstraffen van zes en twaalf maanden met uitstel, maar liep opnieuw tegen de lamp. Door een stom toeval ging de zaak aan het rollen.

Zijn buurman vond de smartphone van de vijftiger en zag daar grensoverschrijdende videobestanden in, in totaal meer dan zeshonderd filmpjes. De man filmde met zijn gsm onder de rokken van onwetende vrouwen. Dat deed hij onder meer in warenhuizen en in de kringwinkel waar hij werkte. Toen de beklaagde de buurman vroeg of die zijn gsm had gezien, stapte de buurman naar de politie. Nu riskeert de man in totaal 38 maanden.

De vijftiger kampt naar eigen zeggen met een drang, die hij intussen door middel van medicatie onder controle heeft. Hij zei dat hij besefte dat hij tegenover de maatschappij in de fout ging. De eerder opgelegde maatregelen in kader van probatie-uitstel leefde hij echter niet na. De procureur vertelde dat geen instanties nog met de man willen samenwerken, gezien het beschaamde vertrouwen.



Na het aantreffen van de gsm met de filmpjes volgde ook een huiszoeking. Op een laptop ontdekte de politie kinderpornografische bestanden. De man beweerde dat hij niet opzettelijk naar kinderpornosites had gesurft, maar daar plaatste de procureur serieuze vraagtekens bij.

De vijftiger moest zich ook verantwoorden voor een tweede dossier, over de herroeping van het probatie-uitstel dat hij op 8 april 2013 opgelegd kreeg. Hij kreeg toen twaalf maanden met uitstel. De procureur vroeg de herroeping van dat uitstel, zodat die twaalf maanden cel effectief worden. De advocaat van de man vroeg toch nog een probatie-uitstel toe te kennen, omdat de man “nu echt op de goede weg” zou zijn.

Het vonnis volgt op 21 november.