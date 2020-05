Buurman probeert Victoria te versieren met ongepaste berichten, zij gaat in Molenbeek confrontatie met hem aan Sven Van Malderen

16 mei 2020

21u04

Bron: 7sur7 0 Opgejaagd in haar eigen kot: zo voelt Victoria Jadot (22) zich nadat ze twee berichten met een bedenkelijke inhoud van haar buurman in Molenbeek ontvangen heeft. De kerel maakte duidelijke avances en nodigde haar uit voor een tête-à-tête in zijn studio. Over zijn intenties liet hij niet de minste twijfel bestaan: een “hete pik” zou haar opwachten. Omdat een eerste ‘nee’ niets opgeleverd had, ging de comédienne hem persoonlijk confronteren met zijn wansmakelijk gedrag.



Jadot schetst in een filmpje op Instagram haar lastige situatie. Haar kot bevindt zich op het gelijkvloers, het raam van haar kamer geeft uit op de straat. Omdat ze toch even frisse lucht wilde, had ze het venster op een kier gezet.

Voor haar overbuur was het dus een koud kunstje om een stuk papier op haar bureau achter te laten. “Contacteer mij alstublieft, ik ben je buurman en je bevalt me wel”, stond er te lezen. “Gisteren heb ik door jou niet kunnen slapen. Ik woon recht tegenover jou, in het huis met nummer 59.”

Jadot maakte hem met een briefje duidelijk dat ze geen interesse had, maar enkele dagen later kreeg ze toch nog een sms. “Ik heb niets meer van je gehoord, nochtans zit hier een hete pik op jou te wachten. Dit is je kans, profiteer ervan. Je bent altijd welkom, ik woon alleen in mijn studio.”

“Hij weet niet beter”

Voor Jadot was het meer dan welletjes, maar hoe moest ze de situatie nu aanpakken? Haar vrienden reageerden op verschillende manieren. Ofwel minimaliseerden ze de zaak door te beklemtonen dat hij een sukkel was. “Het valt toch nog mee, hij weet gewoon niet beter”, klonk het dan. Ofwel raadden ze haar aan de zaak niet op de spits te drijven. “Let toch maar een beetje op, doe je deur op slot en slaap niet alleen. Zoiets kan snel escaleren.”

Jadot besloot na veel wikken en wegen om toch de confrontatie aan te gaan. Met haar gsm nam ze stiekem het gesprek op, de video met het geluidsfragment is intussen al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.

“Aanvaard mijn afwijzing”

De comédienne peperde hem in dat zijn ‘versierpoging’ niet door de beugel kon en dat hij zichzelf in vraag moest stellen. “Die degoutante opmerking, daar zijn vrouwen niet mee gediend. Maar het is niet mijn taak om je op te voeden, ik heb wel iets beters te doen. Aanvaard gewoon mijn afwijzing”, klonk het onder meer.

Er klonken lauwe excuses. “Ik zag geen andere mogelijkheid om met jou in contact te komen”, stamelde hij.

Op het einde van het filmpje zit Jadot weer in haar eigen woning. “Ik wil mijn raam kunnen blijven opendoen, want ik ben geen slachtoffer. Ik ben geen prooi”, benadrukt ze. “Wij moeten als vrouw niet bezig zijn met trucjes om onszelf beter te beschermen, het is aan die gasten om betere manieren te leren. Maar als je je ergens niet goed bij voelt, moet je wel je stem laten horen.”