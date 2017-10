Buurman bekent moord op studente 19u45

De verdachte die werd opgepakt nadat een studente van 24 dood werd aangetroffen op haar kot in Luik, is aangehouden voor doodslag. Het gaat om een man die in hetzelfde gebouw woont en die bij justitie gekend is voor feiten van aanranding, zegt het parket van Luik. Hij heeft de feiten toegegeven.