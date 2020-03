Busvervoerders vrezen golf van faillissementen jv

14 maart 2020

09u19

Bron: belga 2 De maatregelen tegen het coronavirus raken de sector van het busvervoer in het hart. Zeker de helft van de opdrachten is geannuleerd, schrijft De Tijd.

De federale regering besliste donderdagavond om alle recreatieve activiteiten te verbieden tot het begin van de paasvakantie. Daarnaast zijn er ook strengere reisadviezen voor onder meer Italië en Spanje. Dat brengt de sector van de busvervoerders, die zowel dagelijks vervoer in België als toerisme naar het buitenland verzorgen, in nauwe schoentjes.

De Federatie van Belgische Autocar- en Autobusondernemers (FBAA) schat dat in totaal al meer dan de helft van de opdrachten geannuleerd is. "Er waren al annulaties voor bussen naar toeristische bestemmingen in het buitenland", zegt afgevaardigd bestuurder Patrick Westelinck van de sectorfederatie in De Tijd. Nu vallen ook de opdrachten voor busverplaatsingen in België, naar allerlei culturele, sport- of andere evenementen, bijna allemaal weg.

De coronacrisis kan tot een kaalslag in de sector leiden. "De sector van busvervoerders is kapitaalintensief. We moeten de voertuigen steeds vernieuwen en vergroenen", aldus Westelinck. Nu volgen een paar maanden waarbij investeringen doorlopen, zonder inkomsten.

De impact is mogelijk nog het mildst voor bedrijven die ook busvervoer in onderaanneming verzorgen voor openbaarvervoermaatschappijen zoals De Lijn.