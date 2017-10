Busverkeer verstoord in Pajottenland na reeks incidenten in Anderlecht

In delen van het Pajottenland en in de zuidelijke rand van Brussel rijdt vanochtend ongeveer een op de drie bussen van De Lijn niet. Een aantal chauffeurs van de openbaarvervoermaatschappij heeft het werk neergelegd, nadat er tijdens het weekend vier incidenten hadden plaatsgevonden in Anderlecht.