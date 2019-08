Busverkeer in Vlaams-Brabant ondervindt hinder door staking bij De Lijn KVDS

16 augustus 2019

07u11

Bron: Belga 4 In de provincie Vlaams-Brabant is het busverkeer vrijdagmorgen verstoord, omdat er een staking is uitgebroken in een aantal stelplaatsen van De Lijn. Dat heeft de openbaarvervoermaatschappij meegedeeld.

Volgens De Lijn werd het werk neergelegd uit onvrede met het afgesproken dienstregelingsregime voor vrijdag. De impact is vooral voelbaar in de regio rond Asse en Dilbeek en rond Tielt en Tienen. Maar ook op andere plaatsen in de provincie is er hinder mogelijk.





De vervoersmaatschappij raadt de reizigers in de regio aan om de website van De Lijn te raadplegen voor meer duidelijkheid over de impact van de staking.