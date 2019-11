Busverkeer in Vlaams-Brabant nog steeds verstoord

11 november 2019

10u14

Bron: Belga

De vakbondsactie bij De Lijn in Vlaams-Brabant gaat haar zevende dag in. Ook vandaag blijft het busverkeer verstoord. Deze ochtend is 10 procent van de chauffeurs van De Lijn niet uitgereden. De hinder concentreert zich voornamelijk in de Vlaamse Rand, maar ook in en rond Leuven vallen sporadisch ritten weg. Verwacht wordt dat de hinder nog de hele dag blijft duren.