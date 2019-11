Busverkeer in Vlaams-Brabant nog steeds verstoord: morgen overleg tussen directie en vakbonden SVM

11 november 2019

10u14

Bron: Belga 2 Directie en vakbonden van De Lijn onderhandelen morgen vanaf 8 uur op de hoofdzetel in Mechelen onder leiding van een sociaal bemiddelaar. Het sociaal conflict bij de chauffeurs in Vlaams-Brabant sleept intussen al een week aan.

Ook vandaag gingen een aantal chauffeurs in Vlaams-Brabant niet aan het werk. De Lijn raamde het aantal stakende chauffeurs op zo’n 10 procent. De hinder concentreert zich voornamelijk in de Vlaamse Rand. De stakingsactie ging vorige week van start in de stelplaatsen Grimbergen, Londerzeel, Asse, Vilvoorde, Dilbeek, Meerbeke, Leerbeek en het Rad. Ook chauffeurs in de stelplaats Leuven nemen sinds enkele dagen deel aan de actie.

De vakbonden laten hun leden vrij om al dan niet verder te staken, ook morgen wordt dus nog hinder verwacht. Als de onderhandelingen niets opleveren, dreigt het ACOD om op 13 november in heel Vlaanderen een stakingsactie te organiseren. De Lijn van haar kant betreurt de actie en wijst op het ontwerpakkoord waarin naar eigen zeggen tegemoetgekomen werd aan de eisen van de stakers. Dit akkoord werd echter afgewezen door vakbonden en hun achterban.

Met de stakingsactie wordt geprotesteerd tegen tal van problemen bij De Lijn zoals het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten, de planning van de controleurs... ACOD betreurt vooral het “slechte personeelsbeleid en het gebrek aan waardering voor het personeel”.