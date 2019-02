Busverkeer in Limburg en Vlaams-Brabant sterk verstoord

14 februari 2019

Bron: Belga

De buschauffeurs van De Lijn voeren ook vandaag nog actie in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. "De vakbondsactie veroorzaakt grote hinder op de stads- en streeklijnen in beide provincies", meldt De Lijn. "Het is nog vroeg, maar volgens een eerste inschatting zal vandaag vermoedelijk slechts een op de twee bussen uitrijden."