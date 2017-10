Busverkeer De Lijn in Limburg verstoord door actie chauffeurs na inbraak 09u11

Bron: Belga Het busverkeer van De Lijn in de regio Sint-Truiden - Tongeren - Landen is licht verstoord door een actie van chauffeurs van een onderaanneming van De Lijn. Ook op de lijnen vanuit die regio naar Hasselt of Tienen kan er hinder zijn.

Na een nachtelijke inbraak in de stelplaats van een onderaannemer van De Lijn in Landen weigeren de buschauffeurs van die firma vanochtend uit te rijden. "Om 5 uur 's ochtends mochten de chauffeurs niet uitrijden van de politie wegens een sporenonderzoek", zegt Sonja Loos van De Lijn Limburg. "Nadien hebben ze besloten het werk ook niet te hervatten, omdat ze zich onveilig voelen."



Door de spontane actie rijden de belbussen 730 Landen en 731 Gingelom niet en vallen enkele ritten van de buslijnen 21a, 346, 348, 26, 37, 30, 23a, 23aWellen, 38, 5, 41-2, 41, 21, 42, 105 en 130 weg. "In heel Limburg valt zo'n 5 procent van alle busritten weg", aldus Loos. "Maar dat zal vooral voelbaar zijn in Zuid-Limburg."



Het is nog niet duidelijk hoelang de hinder zal duren. De Lijn verwacht dat de bussen van de onderaannemer later op de dag wel weer zullen uitrijden.