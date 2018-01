Buste van Leopold II teruggevonden op enkele meters van waar ze gestolen was EB

21u57

Bron: Belga 2 Bart Huysentruyt Leopold II. De buste van Leopold II die in de nacht van woensdag op donderdag door activisten werd gestolen, is vandaag in datzelfde Dudenpark teruggevonden door medewerkers van Brussel Leefmilieu. Dat heeft de RTBF gemeld. De buste liep geen schade op.

Burgemeester Marc-Jean Ghyssels van Vorst had in een video een oproep gelanceerd om de buste terug te vinden. Over een maand of twee zou de buste zijn plaats terug krijgen.

De diefstal was het werk van het anti-koloniaal collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED). Ze wilden hiermee de aandacht vestigen op het niet zo fraaie koloniale verleden van de vroegere koning. "Leopold II is vooral de auteur van een methodisch bedrijf van plundering, verantwoordelijk voor miljoenen doden, wat de lokale samenlevingen diepgaand heeft gedestructureerd".

In het verleden hebben activisten al vaker acties ondernomen tegen beelden van de omstreden monarch die regeerde van 1865 tot 1909. Zo werd het ruiterbeeld van Leopold II, aan het Troonplein in Brussel, in 2008, 2013 en 2015 met rode verf beklad. In 2004 werd een hand van het standbeeld van Leopold II op de dijk in Oostende afgehakt.