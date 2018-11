Bussen van De Lijn stoppen en vertrekken morgen opnieuw vanaf Brussels Noordstation TT HA

29 november 2018

15u26

Bron: Belga 14 De Lijn heropent zijn halte aan het Brusselse Noordstation morgen opnieuw. Dat hebben de betrokken partijen na overleg beslist. Na “constructief overleg” met de betrokken partijen zijn er voldoende garanties om de tijdelijke haltes in de buurt van het station op te heffen, meldt de Vlaamse vervoersmaatschappij in een persbericht.

Er zijn afspraken gemaakt over de properheid en de veiligheid van het busstation. Zo komen er extra vuilnisbakken en een grote container voor het afval na de voedselbedeling. Daarnaast wordt het afval binnen en buiten het station vaker verwijderd. Om wildplassen terug te dringen, komen er urinoirs. Daarnaast zullen er vaker poetsploegen ingeschakeld worden, ook in het weekend. Op 8 december opent het Rode Kruis een nachtopvang voor transmigranten.

Politiepatrouilles

Om de veiligheid te garanderen zal de Brusselse politie de hele dag patrouilleren in en rond het station. Daarnaast krijgt de controledienst van De Lijn ook een rechtstreekse lijn met de politie. Ten slotte zal ook de drugsproblematiek in het CCN-gebouw worden aangepakt en komt er verlichting in de donkere hoeken.



“Op het terrein zijn die eerste maatregelen al zichtbaar. We hebben er alle vertrouwen in dat de situatie aanzienlijk verbetert door deze afspraken. Samen met de betrokken partijen volgen we de toestand op het terrein nauwgezet op en overleggen we regelmatig”, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.

De 30 buslijnen vertrekken vanaf morgen dus opnieuw vanuit het Noordstation, maar het loket van De Lijn heropent maandag pas. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat nog weten dat hij hoopt dat de nieuwe busterminal er snel aankomt.

Lange files

Na de beslissing van De Lijn om de haltes onder het Noordstation (tijdelijk) te verplaatsen naar het Rogierplein, ongeveer een halve kilometer verderop, ontstond heel wat ergernis. Zowel de reizigers, het Brussels gewest als de politie reageerden misnoegd.

Volgens De Lijn vonden de reizigers goed hun weg naar waar ze moesten zijn, maar niet iedereen was blij met de maatregel. Op de busstrook tussen het Noordstation en het Rogierplein ontstonden lange files van Lijnbussen. Dinsdag begon de politie boetes uit te schrijven omdat sommige buschauffeurs er hun pauze namen. “De baan is voorbehouden voor bussen, maar er moet op gereden worden. Er mag niet op geparkeerd worden”, zei politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker.

“Geen optimale oplossing”

Ook TreinTramBus klaagde de “gevaarlijke situatie” aan. De reizigersvereniging is tevreden dat verschillende politici rond de tafel hebben gezeten om een oplossing te vinden, “maar het blijft geen optimale oplossing”, reageert coördinator Peter Thoelen op de uitkomst van het overleg. “Ook voor de komst van de transmigranten was het al een duistere en donkere halte.”

TreinTramBus hoopt net als minister Weyns dat er op termijn een “degelijke bushalte” komt. Thoelen erkent wel dat het al een stuk zal verbeteren nu er extra ingezet wordt op properheid en er extra verlichting komt.