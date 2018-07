Bussen kunnen straks verkeerslicht op groen zetten HA

17 juli 2018

06u17

Bron: Belga 9 Verkeerslichten worden in de toekomst afgesteld op naderende bussen en trams om de doorstroming te verbeteren. De Vlaamse regering maakte vrijdag op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 10 miljoen euro vrij voor het project, meldt De Tijd.

In september wordt een opdracht voor de grootschalige uitrol daarvan in de markt gezet. Met de ingreep wil Weyts de stiptheid van De Lijn aanpakken. Vorig jaar reed amper 45,8 procent van de bussen en trams "op tijd", wat betekent dat ze hoogstens vijf minuten vertraging hebben. In Vlaams-Brabant reed amper een derde van de bussen "op tijd". De Lijn wijt de dramatische stiptheid aan de zwakke doorstroming: door de groeiende files rijden bussen en trams zich alsmaar vaker vast in het autoverkeer.