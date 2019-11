Bussen en trams rijden weer volgens planning jv

15 november 2019

08u29

Bron: belga 0 De dienstregeling bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn verloopt vandaag zoals verwacht weer normaal. Dat heeft een woordvoerster gezegd.

De voorbije tien dagen staakte een deel van de chauffeurs en werknemers in technische diensten in Vlaams-Brabant. De staking breidde woensdag en donderdag uit onder impuls van de socialistische vakbond.

Gisterochtend bereikten directie en vakbonden uiteindelijk een akkoord, met onder meer aanpassingen aan de planning voor chauffeurs en controleurs. Nadien was er nog beperkte hinder in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, maar vanochtend is iedereen weer aan de slag en verloopt alles weer normaal.