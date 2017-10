Bussen beschoten en bekogeld in Anderlecht: chauffeurs morgen opnieuw aan het werk HA

14u07

Bron: Belga 15 Photo News De directie van De Lijn Vlaams-Brabant en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over bijkomende veiligheidsmaatregelen in Anderlecht en omgeving. De chauffeurs van de stelplaatsen Het Rad, Dilbeek en Ukkel hadden vanochtend het werk neergelegd na verschillende gevallen van agressie afgelopen weekend in Anderlecht. Morgen hervatten de chauffeurs het werk.

Aanleiding voor de actie waren vier incidenten dit weekend in Anderlecht. Vrijdagavond werd kort na 19 uur in de buurt van de Joodse-Martelarensquare een bus twee keer kort na mekaar beschoten met een luchtdrukgeweer. Gisteren werden in een uur tijd drie bussen in de omgeving van de halte Grondel in de Emile Carpentierstraat bekogeld met stenen. Hierbij sneuvelden enkele ruiten, maar niemand raakte gewond.



Vooral in stelplaats Het Rad legden uit protest vanochtend heel wat chauffeurs het werk neer. In mindere mate gebeurde dat ook in de stelplaatsen van Dilbeek en Ukkel. De gevolgen van de staking zijn vooral voelbaar op de as Halle-Brussel. Ook de verbindingen tussen Alsemberg, Dilbeek en Brussel zijn getroffen.



Op de website van De Lijn staat een overzicht van de hinder.



De directie van de Vlaamse vervoersmaatschappij veroordeelt het geweld, maar betreurt ook de actie, omdat de reizigers er de dupe van zijn.

Akkoord

Deze ochtend zaten de directie en vakbonden rond de tafel. Vanmiddag hebben ze een akkoord bereikt. "Dat bestaat uit drie luiken", zegt Joachim Nijs, woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant. Zo blijven de extra patrouilles van de politie van Brussel-Zuid gehandhaafd en ook de extra controleploegen van De Lijn blijven aanwezig. Zij kunnen bij incidenten snel tussenbeide komen om chauffeurs en reizigers te beschermen. "Tot slot hebben we aan het politiekorps de vraag gesteld om extra gemeenschapswachten ter plekke te sturen teneinde problemen te voorkomen", besluit Nijs.