Buslijnen die worden bediend bij staking liggen vast MV

15u31

De Lijn heeft de verbindingen vastgelegd die zullen worden bediend in het kader van een minimale dienstverlening. Dat zei Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) in het parlement na een vraag van Annick De Ridder (N-VA). Probleem is wel dat weinig chauffeurs bereid zijn om op een andere lijn te rijden dan degene die ze gewoon zijn.

De jongste staking van de openbare diensten, op 10 oktober, bood een kans om de voornemens rond minimale dienstverlening bij De Lijn uit te testen. In de nieuwe beheersovereenkomst werd immers afgesproken dat De Lijn het beschikbare personeel naar de prioritaire lijnen moet heroriënteren. Bij de staking van vorige week werd op de ochtend zelf bekeken wie er beschikbaar was. De personeelsleden op voorhand vragen of ze bereid zouden zijn te werken bleek immers een tegengesteld effect te sorteren.



Positief is dat zeventig procent van de ritten op de stakingsdag kon worden uitgevoerd. Minder goed nieuws is dat weinig chauffeurs bereid zijn om een lijn te rijden die ze niet gewend zijn. De Lijn gaat nog eens samenzitten met de vakbonden.



Gemiddeld aantal reizigers

De prioritaire bus- en tramlijnen werden geselecteerd op basis van onder meer het gemiddeld aantal reizigers in de spits en de attractiepolen die de lijn passeert, zoals een school. Het zal niet gaan om het volledige kernnet, maar om het hart daarvan. De implementatie van de minimale dienstverlening is voorzien voor het voorjaar van 2018.



Annick De Ridder is tevreden. "Zeventig procent van de ritten is uitgevoerd, maar er waren grote regionale verschillen", zegt ze. "Daarom is het belangrijk om de prioriteiten vast te leggen."





