11 oktober 2018

14u47

11 oktober 2018

Een ongeval op de E313 Hasselt-Antwerpen heeft deze namiddag richting Antwerpen even voor hinder gezorgd.

Een busje met een Duits nummerplaat met aanhangwagen reed even voor Massenhoven vanachter in op een vrachtwagen. Het is niet duidelijk of er sprake is van gewonden. De rijbaan is sinds 20 minuten opnieuw vrij.