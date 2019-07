Businesspark Gate7 aan de Prins Boudewijnlaan krijgt vorm Marc Ceulemans

29 juli 2019

Na een jaar zijn de bouwwerken van het industrieel park Gate7 aan de Prins Boudewijnlaan al aanzienlijk gevorderd. Op het businesspark met een oppervlakte van 52 799 m² , komen er kantoren, labo’s, toonzalen en magazijnen. Ze worden gebouw in opdracht van vastgoed BVI.BE uit Wommelgem

De labo’s worden ontwikkeld volgens de specifieke eisen van de gebruiker. Onder meer gaat het om de ventilatie, lichtbeheersing en drukregeling. De gemeente ondersteunt dit project. Het zal volgens burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) voor heel wat extra werkgelegenheid zorgen.

Ondertussen trekt men de structuur op van gebouw B en worden de funderingen gegraven van gebouw A. Deze gebouwen bevinden zich links achter het hoofdgebouw, op de Prins Boudewijnlaan.

De KMO-gevels van de gebouwen C en D, rechts achteraan worden opgetrokken, en de vloerplaat van de kelder van hun kantoorgedeelte staat klaar om in beton te gieten. Overal zijn ook grindkernen of funderingspalen uitgevoerd.

De units, met een individuele oppervlakte vanaf 180m², zijn combineerbaar en bieden voldoende mogelijkheden voor KMO’s op zoek naar ruimte om te ondernemen. Alle KMO-units zijn ondertussen verkocht. Voor de nog beschikbare kantoorruimtes, labo’s, en showrooms kan er contact opgenomen worden via de website www.bvi.be/kmo/project/businesspark-gate7.