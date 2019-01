Busfirma's hebben tienduizenden euro’s schade na rellen in Sint-Truiden: “We zijn het beu” SVM

19 januari 2019

18u45

Bron: Belga 0 Verschillende Limburgse busbedrijven hebben aanzienlijke materiële schade opgelopen bij de rellen die uitbraken na de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Racing Genk gisteravond. Voor de firma Jacobs Transport in Genk wordt de schade geraamd op zo'n 15.000 euro.

Relschoppers bekogelden de bussen met supporters van KRC Genk. Verschillende ruiten sneuvelden en er was ook lak- en carrosserieschade. "Ik heb weet van in totaal zestien bussen die schade opliepen. Het gaat om een dertigtal ruiten. We zijn het eigenlijk beu, want op wie moeten wij deze schadepost verhalen? Onze verzekering begint ook stilaan moeilijk te doen", zegt Francis Paulussen van Jacobs Transport.

Vier bussen van het Genkse bedrijf liepen averij op en zijn dus momenteel buiten dienst. "Gelukkig is het op dit ogenblik een rustige periode. We hebben gisteravond wel andere bussen ter plaatse moeten sturen om de supporters alsnog te kunnen transporteren, want de beschadigde bussen konden niet gebruikt worden door de glasscherven", vertelt Paulussen.

"Een zijruit kost al snel 1.200 euro, het prijskaartje voor een nieuwe voorruit bedraagt 1.800 euro. Ik heb vandaag al een mail gehad van een busbedrijf dat geen voetbalsupporters meer wil vervoeren. Wij blijven achteraf altijd met de kosten zitten. We gaan met de firma's samenzitten om te zien hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken", aldus nog de bedrijfsleider.

De politie kon elf relschoppers bestuurlijk aanhouden. Het ging vooral om hooligans van MVV Maastricht die met de supporters van Sint-Truiden sympathiseren.