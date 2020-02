Buschauffeurs leggen werk neer in stelplaats Beverlo na agressie: busverkeer in Limburg verstoord KVDS

Bron: Belga 14 Het busverkeer van De Lijn in Limburg wordt verstoord door een vakbondsactie in de stelplaats Beverlo. De chauffeurs van de stelplaats hebben het werk neergelegd na een incident in Houthalen-Helchteren, waarbij een chauffeur bedreigd werd door twee reizigers. Dat meldt De Lijn.

Door de vakbondsactie vallen er ritten weg op 22 lijnen in de regio Beringen - Leopoldsburg - Hasselt, maar ook elders in Limburg is de hinder voelbaar. Het gaat om de lijnen 23, 22, 7, 51, 58, 52, 170, 299, 21a, 17a, 35C, 32, 90, 91, 92, 15b, 299, 19, 19b, 84 en 306.

Vakbond

Volgens vakbond ACV vond het incident maandagavond plaats. “Een chauffeur werd aangevallen door twee kerels die onder invloed en bebloed waren", vertelt Geert Witterzeel (ACV). "De chauffeur is - zoals de procedure voorschrijft - blijven staan met de deuren open. Nadat de andere reizigers waren afgestapt, moest hij onder dwang van de twee naar Hasselt rijden."

Dat de chauffeur de gevraagde politiebijstand niet kreeg, schoot bij de chauffeurs van de stelplaats in het verkeerde keelgat. De chauffeurs vragen een betere ondersteuning. “We hebben zulke agressiegevallen nu al een paar keer meegemaakt. De chauffeurs voelen zich in de steek gelaten”, zegt Witterzeel. “We wijzen niet met de vinger naar de dispatching, want het is niet evident om een inschatting te maken. Wij viseren niemand binnen of buiten De Lijn, maar we vragen wel dat de procedures herbekeken worden en dat de chauffeurs ondersteuning krijgen.”

ACV had ook gevraagd om de communicatie tussen de chauffeur en de centrale te beluisteren, maar dat bleek door een technisch probleem niet mogelijk. “Dat kan normaal gezien wel, maar nu was er heel uitzonderlijk een technisch probleem. We gaan nog bekijken wat er mogelijk is. Het onderzoek is nog aan de gang en we gaan nog met alle betrokkenen samenzitten”, zegt Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn.

Hoffelijkheid

De vakbonden horen dagelijks dergelijke verhalen van chauffeurs. “Het wordt hoog tijd dat er eens een campagne gedaan wordt voor hoffelijkheid naar chauffeurs toe. Mensen in openbare diensten moeten meer respect krijgen dan dat ze vandaag krijgen”, stelt Witterzeel. “Er wordt gezegd dat het een onderdeel van de job is, maar dat hoort daar niet bij.”

De gesprekken tussen de directie en de vakbonden staan op donderdag gepland. Het is nog onduidelijk tot wanneer de staking zal aanhouden. “We vermoeden dat er vandaag voor de rest van de dag hinder zal zijn. We hopen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen”, zegt Loos. “Ik hoop dat we er zo vlug mogelijk uit geraken. Wij staan niet te roepen voor een staking, dit gaat om een geval van agressie”, besluit Witterzeel.