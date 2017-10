Buschauffeurs in Kortrijk hervatten maandag het werk 13u27

Bron: Belga 0 photo_news Vanaf maandag rijden de bussen van De Lijn in de regio-Kortrijk opnieuw volgens het boekje. Dit weekend rijdt al 85 procent van de bussen, meldt de directie.

Gisteren bereikten de directie en vakbonden een akkoord, meldt De Lijn West-Vlaanderen. Dinsdag legden de chauffeurs het werk neer omwille van de gestegen werkdruk. Er worden deze maand nog vijf nieuwe chauffeurs aangeworven, en de directie geeft verder nog aan dat de rijtijden door de vele werken niet meer op punt stonden. "Met extra monitoring willen we deze realistischer maken."



Behalve over de te hoge werkdruk klaagden de buschauffeurs ook over gevaarlijke omstandigheden aan de tijdelijke perrons en te weinig voorzieningen. "Reizigers die minder goed te been zijn en lijn 12 willen nemen naar het ziekenhuis, zullen binnenkort dichter bij het station kunnen opstappen", is te lezen in een persbericht van de directie. "Een aantal lijnen zullen wisselen van vertrekplaats (terminal). De communicatie hierover wordt zo snel mogelijk voorzien."



De Lijn verwijst de reizigers voor dit weekend nog door naar de site voor een overzicht van de lijnen die rijden.





