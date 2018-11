Buschauffeurs De Lijn getuigen over overlast aan Brussels Noordstation Jolien Lelièvre Nathalie Dyck

23 november 2018

13u55

Bron: VTM Nieuws 0 De Lijn heeft woord gehouden en zal vanaf maandag geen bussen meer laten stoppen onder het station van Brussel-Noord . Een paar dagen geleden had de vervoersmaatschappij geëist dat er een oplossing zou komen voor de overlast die mensen zonder papieren rond het station veroorzaken. Vanaf maandag zullen de haltes dan ook verplaatst worden. Een beslissing die de buschauffeurs maar al te goed begrijpen.

“De laatste maanden verliepen niet zoals het zou moeten. Er was veel last van de migranten, er was een sterke geurhinder en er was toch wel een onveiligheidsgevoel”, zegt chauffeur Patrick De Mesmaeker. “Ik denk dat niet uit onze bus komen, het beste is.”

“Vooral perron zes, waar het eten wordt bedeeld, is een probleem”, zegt Sarina Elsen die ook chauffeur is bij De Lijn. “Maar ze doen hier ook hun behoefte tegen de muur en tegen de bus durven ze dat ook al eens. Als je er iets van zegt, heb je natuurlijk soms mensen die agressief worden.”