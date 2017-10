Buschauffeurs De Lijn begaan in 2016 opnieuw meer dan 1.300 verkeersovertredingen TT

15u53

Bron: Belga 2 BELGA In 2016 werden 1.338 verkeersovertredingen door buschauffeurs van De Lijn geregistreerd. Dat zijn er nog iets meer dan de 1.332 van 2015, wat het recordaantal was voor de periode 2011-2015. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Emmily Talpe (Open Vld).

Net zoals de voorbije jaren gaat het nu weer in grote mate over snelheidsovertredingen. Dat was in 2016 1.105 keer het geval. In 236 gevallen werd er sneller gereden dan 10 km/uur te snel. In 8 gevallen ging het om een verkeersovertreding met het grootste risico op een ongeval (vierde graad).



In de periode van half 2014 tot eind 2016 werd 16 keer een rijverbod uitgesproken ten aanzien van een buschauffeur van De Lijn.



Wat de kritiek betreft op het feit dat sommige vakbonden de verkeersboetes terugbetalen aan buschauffeurs meldt Weyts dat er hierover in het bevoegde paritair subcomité een verzoeningsprocedure loopt. In de nieuwe beheersovereenkomst staat bovendien gestipuleerd 'dat alternatieve tegemoetkoming van derde partijen de vooropgestelde doelstellingen rond een eenduidig gelijkgesteld, rechtvaardig en sensibiliserend boetesysteem ondermijnen en daarom vermeden moeten worden'.