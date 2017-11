Buschauffeur wordt onwel en rijdt tegen verschillende wagens Tim Van der Zeypen

21u45

Bron: eigen berichtgeving 0 Google Streetview . In het centrum van Lier is een chauffeur van een schoolbus tegen een verschillende wagens en de gevel van een woning gereden. Niemand raakte gewond, de ravage was wel groot.

De schoolbus was op het moment van het ongeval nog leeg. Volgens ooggetuigen was de bestuurder al korte tijd voor het ongeval al aan het zwalpen over de rijbaan. Op de splitsing van de Kartuizersvest en de Frederik Peltzerstraat ging het mis. "De bestuurder reed met de bus tegen een voorligger. Die raakte als eerste beschadigd", zegt Magalie Derboven van de politiezone Lier. "De bus reed vervolgens verder en ramde in totaal nog zo'n negen andere wagens. Die stonden allemaal geparkeerd langs de weg." De bus kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de gevel van een winkel. Die moest niet gestut worden

Hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen. Even werd gevreesd voor verschillende gewonden, dat bleek niet het geval te zijn. "Al werd de buschauffeur ter controle overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De oudere bestuurster van de wagen die als eerste werd aangereden was in shock", gaat politiewoordvoerster Derboven verder. "Wellicht is de man onwel geworden. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht."

Veel schade

De schade was wel aanzienlijk. De schoolbus moest getakeld worden. Net zoals de aangereden voorligger. Bij de geparkeerde wagens ging het voornamelijk over schade aan de carrosserie. "Enkele spiegels werden afgereden, krassen op het koetswerk, bumpers die beschadigd waren en ingedeukte deuren", vertelt een buurtbewoner.

De brandweer moest de brokstukken opruimen, de politie had de handen vol met het regelen van het verkeer. Doordat het ongeval gebeurde in de avondspits, was het overal bijzonder druk in Lier. Omstreeks 18.00 uur was alles opgeruimd en kwam het verkeer op gang.