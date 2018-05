Buschauffeur MIVB rijdt fietser omver, advocaat wil vrijspraak want slachtoffer "was illegaal in het land" TT

10 mei 2018

07u37

Bron: La Capitale, Het Nieuwsblad 0 Er wordt in Franstalig België vol ongeloof gereageerd op de argumentatie van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB in een rechtszaak rond een omvergereden fietser. De advocaat van de MIVB pleitte voor de politierechtbank de vrijspraak omdat het slachtoffer illegaal in ons land verbleef en dus nooit op de plaats van het ongeval geweest had mogen zijn.

Op 10 juli 2015 sloeg een buschauffeur van de MIVB linksaf op de drukke Anspachlaan, hartje Brussel. Hij verleende daarbij geen voorrang aan een fietser die uit de tegenovergestelde richting kwam en gewoon rechtdoor reed. De fietser kon de bus niet meer ontwijken en raakte gewond toen hij tegen de voorruit knalde.

Het parket zag in het ongeval en het feit dat de buschauffeur geen voorrang had gegeven voldoende redenen om de man aan te klagen voor slagen en verwondingen.

Maar zo ziet de advocaat van de MIVB dat duidelijk niet. Die pleitte afgelopen donderdag voor de Brusselse politierechtbank niet minder dan de vrijspraak. Zijn argument: het ongeval zou nooit hebben plaatsgevonden als de fietser er niet was geweest. "Hij was illegaal in het land en mocht dus niet rondrijden in België. Hij mocht niet op de plaats van het ongeval aanwezig zijn en bevond zich daar dus dus ten onrechte. Als die onrechtmatigheid er niet was geweest, zou het ongeval niet hebben plaatsgevonden."

"Puur juridische redenering"

Een op zijn minst bijzonder vreemde redenering. Toch verdedigde Stib-woordvoerster Françoise Ledune de advocaat gisteren in La Capitale. "Het argument was geen hoofdargument en is een puur juridische redenering. Die is trouwens gebaseerd op rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Het is aan de rechtbank om er zich over uit te spreken."

Ledune stipte aan dat de vrijspraak in eerste instantie gevraagd wordt omdat de buschauffeur tot nu toe een ongeval vrij parcours reed en de fietser volgens haar "gevaarlijk, niet zichtbaar, niet op het fietspad en te snel reed".

Tegenover Het Nieuwsblad betreurt de Nederlandstalige woordvoerster van de MIVB, An Van hamme, het argument van de advocaat. "Het is normaal dat een bedrijf zijn medewerkers verdedigt. Maar dit deel van het pleidooi vinden we totaal ongepast en hadden we nooit mogen accepteren”, klinkt het. "Het gaat om uitspraken van een externe advocaat die de MIVB heeft ingehuurd. Laat het duidelijk zijn dat we op z’n minst een gesprek moeten hebben met het advocatenkantoor.”

De uitspraak in de zaak volgt op 31 mei.