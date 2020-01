Buschauffeur krijgt na 12 jaar trouwe dienst ontslag omdat hij te vaak afwezig is: “Ik moest beloven dat ik niet meer ziek zou worden” KVDS

30 januari 2020

18u12 27 Een Brusselse buschauffeur gaat samen met de vakbond een klacht indienen tegen openbare vervoersmaatschappij MIVB. De man zou na 12 jaar trouwe dienst ontslagen zijn “omdat hij te vaak ziek was”. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia is een onderzoek gestart.

Jaime Olivares Lobos (45) deed zijn verhaal aan Sudpresse en RTL INFO. De man is sinds 31 maart 2008 in dienst bij de MIVB en moest na een werkongeval in 2016 geopereerd worden aan zijn hand. Er waren complicaties en er volgden nog enkele ingrepen. Daardoor stapelden zijn afwezigheden zich op. Uiteindelijk werd hij uitgenodigd voor een gesprek met zijn werkgever. Om uitleg te geven.

Beloven

“Ik werd naar een kantoor geroepen en daar werd me vriendelijk uitgelegd dat ik beter niet meer afwezig was. Na de tweede of de derde keer beginnen ze immers te denken aan ontslag. Ik moest beloven dat ik niet meer ziek zou worden”, vertelt hij. “Ik durfde me daarna niet meer te laten opereren of andere dingen te doen die nodig waren voor mijn gezondheid.”





Op 29 november vorig jaar viel zijn C4 in de bus. “U bent vaak afwezig en dat verstoort onze organisatie”, stond er volgens Sudpresse te lezen in de aangetekende brief. “U bent sinds 2016 al 18 keer afwezig geweest. In 2019 was u 3 keer afwezig. Er waren al verscheidene gesprekken.” (lees hieronder verder)

Jaime, un Bruxellois, viré parce que la Stib le juge trop malade: «Vous présentez un absentéisme fréquent qui perturbe l’organisation du travail!» https://t.co/w5tRbv7mS0 LaCapitale.be(@ LaCapitale_be) link

“U zal begrijpen dat uw frequente ziekteverzuim het organiseren van het werk binnen ons bedrijf moeilijk maakt”, gaat de brief verder. “We kunnen niet op uw aanwezigheid rekenen en dat brengt onze dienstverlening in gevaar. Het lijkt ons dan ook dat u niet geschikt bent om de functie van buschauffeur op regelmatige basis uit te oefenen.”

Overbelasting

De MIVB wil geen commentaar geven over de specifieke zaak, maar drukt er wel op dat het doel van de absentiegesprekken positief is. “We vragen dan aan werknemers of er toch geen onderliggende oorzaken zijn voor hun veelvuldige afwezigheid”, aldus woordvoerster Françoise Ledune bij RTL INFO. “Niemand kan garanderen dat hij of zij niet ziek zal worden. Maar aan sommige problemen kan wel iets gedaan worden. Overbelasting of problemen met collega’s, bijvoorbeeld.”

Jaime Olivares Lobos bereidt nu samen met de vakbond een klacht voor bij de arbeidsrechter wegens oneerlijk ontslag. Ook Unia is inmiddels bij de zaak betrokken. Volgens directeur Patrick Charlier is er een vermoeden van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand van de man.

Jaime hoopt uiteindelijk zijn job te kunnen terugkrijgen. Een petitie bij de MIVB die woensdag werd opgestart, zou intussen meer dan 400 handtekeningen tellen.