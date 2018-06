Buschauffeur die illegale fietser aanreed, vrijgesproken HR

04 juni 2018

14u15

Bron: Belga 3 De Brusselse politierechtbank heeft vorige donderdag de chauffeur vrijgesproken van de MIVB-bus die in juli 2015 een fietser aanreed die illegaal in ons land verbleef. Dat heeft meester Dimitri de Béco, raadsman van het slachtoffer, gezegd.

De advocaat van de buschauffeur had gepleit dat de fietser zich niet op ons grondgebied moest bevinden. Maar dat argument speelde niet mee voor de vrijspraak. "Volgens de rechtbank reed mijn cliënt te snel en reed hij niet op het fietspad. De rechtbank sprak zich niet uit over het illegaal verblijf", aldus Dimitri de Béco. "Ik bekijk met mijn cliënt of het opportuun is om in beroep te gaan."

Illegaal

Het ongeluk gebeurde op 10 juli 2015 op de Anspachlaan, in hartje Brussel. Bij een manoeuvre raakte de bus de fietser. De buschauffeur moest voor de rechtbank komen voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De advocaat van de buschauffeur had de vrijspraak gepleit op basis van het illegale verblijf van de fietser in ons land. "Hij bevond zich ten onrechte op de plaats van het ongeval. Als hij niet in ons land was geweest, was het ongeval niet gebeurd."