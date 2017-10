Bus van De Lijn brandt volledig uit op A12 bij Antwerpen: geen gewonden redactie

06u29

Bron: VRT/eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck De bus brandde volledig uit. Rond kwart over 1 deze nacht merkte een bestuurder van een bus van De Lijn rookontwikkeling op in zijn bus toen hij op de A12 ter hoogte van Leugenberg (Antwerpen-Noord) reed. De man zette zijn bus op de pechstrook en belde de politie.

Tegen de tijd dat de politie ter plaatse was, stond de bus in lichterlaaie. Niemand raakte gewond. De brandweerkorpsen van Antwerpen en Kapellen kwamen met tankwagens om de brand te blussen. Door de brand en de bluswerken was de A12 in de richting van Antwerpen volledig versperd.

Nadien werd de linkerrijstrook vrijgemaakt, terwijl de bus wordt weggetakeld en de brokstukken worden opgeruimd. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Marc De Roeck

Marc De Roeck