Bus van De Lijn beschoten in Anderlecht: politie zet extra patrouilles in SVM

22u51

Bron: Belga 2 belga Archieffoto. In de Brusselse gemeente Anderlecht is vanavond een bus van De Lijn beschoten. Dat nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel-Zuid. Bij het incident vielen geen gewonden. De dader, die vermoedelijk gebruik maakte van een luchtdrukgeweer, kon nog niet opgespoord worden. De politie heeft extra patrouilles ingezet.

Het incident vond omstreeks 19.15 uur plaats, vlakbij het Joodse Martelarensquare. Daar werd een bus van lijn 142, die op weg was naar het station Brussel-Zuid, door een onbekende beschoten. Volgens een getuige werd de bus geraakt door twee schoten, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

"Het projectiel heeft de ruit van de bus niet volledig doorboord", meldt de politie. "De bus beschikte over dubbel glas en enkel de buitenste glaslaag raakte beschadigd. In de bus vielen geen gewonden. Vermoedelijk werd geschoten met een luchtdrukgeweer of iets gelijkaardigs." De politie kon nog geen verdachte oppakken, maar heeft wel extra patrouilles ingezet in de omgeving.

"Op de bus zaten een zestal passagiers", meldt woordvoerder Joachim Nijs. "Die zijn net zoals onze chauffeur sterk onder de indruk van de feiten. Wij veroordelen dit soort gedrag absoluut. Het kan niet dat onze bussen beschoten worden, met eender welk projectiel."