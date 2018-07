Bus rijdt in Aalter in op werken: 2 zwaargewonden, 18 lichtgewonden Jeffrey Dujardin

25 juli 2018

05u02

Bron: eigen berichtgeving 226 Op de E40 richting kust is deze nacht rond half drie ter hoogte van Aalter een zwaar busongeluk gebeurd. Een bus van de Franse busmaatschappij Ouibus reed in op werken in Aalter. In de bus zaten onder andere mensen uit Sierra Leone, Afghanen, Britten, Ieren en Nederlanders. Twee mensen, onder wie de chauffeur, raakten zwaargewond. Ook vielen er 19 lichtgewonden. Inmiddels is de E40 richting kust opnieuw open, de rechterrijstrook is wel nog versperd.

Het ongeval gebeurde om 2.28 uur. De chauffeur reed frontaal in op de betonnen pijlers die er staan voor de werken op de E40. De federale politie vermoedt dat de chauffeur de werken niet opgemerkt heeft. "Volgens de verklaring van de bestuurder waren zijn rij- en rusttijden in orde", zegt Geert Allemeersch van de Federale Politie. "De Nederlandse chauffeur voelde zich goed voor het ongeval. Toen hij ineens de werken opmerkte was het te laat." De bus was van Amsterdam op weg naar Londen.

Wat de precieze reden van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Er waren alvast geen andere voertuigen betrokken, meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De tachograaf van het voertuig wordt uitgelezen om te controleren of de chauffeur effectief de rij- en rusttijden had gerespecteerd.

(lees verder onder de foto)

Twee zwaargewonden

Er vielen twee zwaargewonden, onder wie de chauffeur en 19 lichtgewonden. Onder de reizigers zitten onder meer mensen uit Sierra Leone, Afghanen, Britten, Ieren en Nederlanders. Er zaten ook twee mensen gekneld, die bevrijd moesten worden door de brandweer. De voornaamste verwondingen waren kneuzingen, sneden en schaafwonden.



Het medisch interventieplan is afgekondigd. De gewonden zijn overgebracht naar vier ziekenhuizen: Tielt, Deinze, het UZ in Gent en het Maria Middelares, eveneens in Gent.

Moeizame ochtendspits

Na de check-up werden de mensen overgebracht naar de sporthal in de Lindestraat in Aalter, waar ze opgevangen worden door de busmaatschappij en hun reis kunnen verderzetten. Rond tien over half zes 's morgens werd de bus weggetakeld.

Sinds tien voor half zeven 's morgens is de E40 richting kust opnieuw open, de rechterrijstrook is wel nog versperd.