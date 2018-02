Bus De Lijn zwaargehavend na joyride in Rumst sam

04 februari 2018

10u24

Bron: VTM Nieuws 5 Vandalen hebben vannacht een bus gestolen van een stelplaats van De Lijn in Rumst. De bus liep zware schade op en mist zelfs een deur, meldt VTM Nieuws.

"Rond vier uur vannacht kregen wij de melding van een inbraak. Die dief is niet ver geraakt want 200 meter verderop is de bus teruggevonden" zegt Astrid Hulhoven van De Lijn aan VTM Nieuws. "Er zijn helaas nog drie andere bussen beschadigd geraakt."

Het is niet duidelijk hoe de bus van de stelplaats is geraakt, want die is afgesloten. De politie onderzoekt de zaak. De dienstverlening verloopt normaal.