Burkinees die broer ex-president linkt aan 4 moorden vermist in Brussel mvdb

28 november 2018

21u23

Bron: Belga - La Dernière Heure 0 Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend naar de verdwijning van Rodrigue Yameogo, een Burkinees die in juli in België aankwam. Hij zegt over informatie te beschikken die de broer van de vroegere president Blaise Compaoré noemt in vier moordzaken, waaronder een moord op een journalist. Yameogo's vrienden in Brussel zeggen al acht dagen niets meer van hem vernomen te hebben.

Volgens de krant La Dernière Heure, die de informatie eerst bracht, diende Yameogo, een oud-bankier, een asielaanvraag in ons land in. Die werd hem geweigerd. Kort voor zijn aankomst legde hij een getuigenis af bij een onderzoeksrechter in Burkina Faso, over de betrokkenheid van François Compaoré bij vier moorden. Een ervan was de moord op de in het land bekende journalist Norbert Zongo, in 1998.



Yameogo zou door Compaoré verplicht geweest zijn de moordenaars te betalen. Op 5 december hakt Parijs de knoop door over het Burkinese uitleveringsverzoek, en Yameogo was van plan daarheen te gaan.



Begin oktober bleek al dat het Franse parket voor een uitlevering is. François Compaoré werd eind oktober vorig jaar opgepakt op een Parijse luchthaven, maar is intussen onder voorwaarden vrij. Compaoré's broer Blaise was president tot oktober 2014, toen hij door straatprotest gedwongen werd af te treden. Tijdens dat protest ontvluchtte François het land.